Разумков готувався до відставки – його об’єднання в Раді співзвучне назві партії

https://racurs.ua/ua/n162769-razumkov-gotuvavsya-do-vidstavky-yogo-obiednannya-v-radi-spivzvuchne-nazvi-partiyi.html

Ракурс

Дмитро Разумков, екс-голова Верховної Ради, створив міжфракційне депутатське об'єднання «Розумна політика».

Рух «Чесно» перевірив реєстр партій і з’ясував, що така назва вже є в реєстрі. Саму партію зареєстрували ще в травні 2014 року у Києві під назвою «Ми українці». У вересні 2020 року назву перейменували на «Розумну політику».

З моменту реєстрації партію очолював адвокат та психолог Андрій Мурашов, який був помічником полтавського мажоритарника Івана Четверікова.

За вказаним контактним телефоном відповів чоловік, який відмовився представитись, але зазначив, що це приватний номер і він не має жодного відношення до згаданої політичної сили.

Водночас цей номер телефону також фігурує в системі YouControl як телефон засновника партії Андрія Мурашова та юридичної компанії «Пілот».

З вересня 2020 року партію очолює Василь Бублик, який також є засновником сільськогосподарського підприємства ТОВ «Агросоюз Південь».

Разумков наразі не дав коментарів щодо того, чи планує він розвивати нову партію, чи назва у цьому випадку стала випадковим збігом.

Нагадаємо, екс-спікер парламенту Дмитро Разумков опублікував 8 листопада лист про створення міжфракційного об'єднання «Розумна політика» і список депутатів, які увійшли до цього об'єднання.