Разумков відповів на плани “слуг” позбавити його мандату

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Ракурс

Дмитро Разумков прокоментував заяву голови партії «Слуга народу» Олександра Корнієнка про те, що екс-спікера Верховної Ради можуть позбавити депутатського мандата. За його словами, у монобільшості немає доказів того, що він вийшов із фракції.

Я вчора отримав листа від Давида Арахамії, де він посилається, що на сайті Ради Разумков значиться як позафракційний. Тобто голова фракції не лише не знає, скільки в нього нардепів, а й не знає, хто входить, а хто виходить, — зазначив екс-спікер українського парламенту.

Також Разумков назвав вироком для партії Володимира Зеленського результат позачергових виборів до Карлівської міськради на Полтавщині, де «слуги» набрали 1,5%. Окрім цього, політик розкритикував відсутність кандидата у Харкові та натякнув на корупцію у Херсоні.

Водночас нардеп-«слуга» Олександр Качура констатував, що юристи партії та фракції «Слуга народу» вважають, що Разумкова можна позбавити депутатського мандата. Також питання Разумкова можуть порушити на найближчому з’їзді.

Разумков, наскільки мені відомо, не писав заяви про вихід із фракції. Якщо така заява є, то тоді це є підставою для того, щоб його позбавити депутатського мандата. Поки що такої заяви я не бачив, — наголосив депутат.

Нагадаємо, 7 жовтня Верховна Рада проголосувала за звільнення Разумкова з посади голови парламенту. На його місце було призначено Руслана Стефанчука. Разумков не виключив, що «слуги» заберуть у нього мандат депутата.