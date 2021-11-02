Зеленський обговорив з Байденом ситуацію на Донбасі. Фото: Твіттер

https://racurs.ua/ua/n162466-zelenskyy-obgovoryv-z-baydenom-sytuaciu-na-donbasi.html

Ракурс

Володимир Зеленський та Джо Байден, президенти України та США, зустрілися у Глазго, де проходить саміт ООН з питань клімату.

Лідери держав обговорили безпекову ситуацію на Донбасі. Про це український президент написав у своєму Twitter.

За словами Зеленського, Сполучені Штати продовжують підтримувати територіальну цілісність і реформи в нашій державі.

1 листопада у Глазго розпочався міжнародний саміт ООН з питань клімату. Світові лідери обговорюють виконання Паризької кліматичної угоди, підписаної у 2015 році, задля виходу з кліматичної кризи.

Окрім офіційної української делегації, участь у саміті вперше візьмуть і представники бізнесу. Конференція триватиме до 12 листопада.

Вчені заявляють, що цей саміт — останній шанс запобігти катастрофічній зміні клімату. Але вже з’явилися попередження, що запланованих заходів, ймовірно, буде недостатньо.

Нагадаємо, на саміті Зеленський обговорив із виконувачкою обов’язків канцлера Німеччини Ангелою Меркель безпекову ситуацію на сході України та енергетичну кризу в Європі.