Зеленский обсудил с Байденом ситуацию на Донбассе. Фото: Твиттер

https://racurs.ua/n162466-zelenskiy-obsudil-s-baydenom-situaciu-na-donbasse.html

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Владимир Зеленский и Джо Байден, президенты Украины и США, встретились в Глазго, где проходит саммит ООН по климату.

Лидеры государств обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе. Об этом украинский президент написал в своем Twitter.

По словам Зеленского, Соединенные Штаты продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы в нашем государстве.

1 ноября в Глазго начался международный саммит ООН по климату. Мировые лидеры обсуждают выполнение Парижского климатического соглашения, подписанного в 2015 году, для выхода из климатического кризиса.

Кроме официальной украинской делегации, участие в саммите впервые примут и представители бизнеса. Конференция продлится до 12 ноября.

Ученые заявляют, что этот саммит — последний шанс предотвратить катастрофическое изменение климата. Однако уже появились предупреждения, что запланированных мероприятий, вероятно, будет недостаточно.

Напомним, на саммите Зеленский обсудил с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель ситуацию на востоке Украины и энергетический кризис в Европе.