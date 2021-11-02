Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Зеленский обсудил с Байденом ситуацию на Донбассе. Фото: Твиттер

Зеленский обсудил с Байденом ситуацию на Донбассе

2 ноя 2021, 13:49
999

Владимир Зеленский и Джо Байден, президенты Украины и США, встретились в Глазго, где проходит саммит ООН по климату.

Лидеры государств обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе. Об этом украинский президент написал в своем Twitter.

По словам Зеленского, Соединенные Штаты продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы в нашем государстве.

1 ноября в Глазго начался международный саммит ООН по климату. Мировые лидеры обсуждают выполнение Парижского климатического соглашения, подписанного в 2015 году, для выхода из климатического кризиса.

Кроме официальной украинской делегации, участие в саммите впервые примут и представители бизнеса. Конференция продлится до 12 ноября.


Ученые заявляют, что этот саммит — последний шанс предотвратить катастрофическое изменение климата. Однако уже появились предупреждения, что запланированных мероприятий, вероятно, будет недостаточно.

Напомним, на саммите Зеленский обсудил с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель ситуацию на востоке Украины и энергетический кризис в Европе.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров