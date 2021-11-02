Заседание Рады. Фото: Букви

https://racurs.ua/n162465-bez-masok-i-distancii-kak-nardepy-rassmatrivaut-pravki-v-budjet.html

Ракурс

Верховная Рада собралась сегодня, 2 ноября, для рассмотрения поправок и предложений к проекту государственного бюджета на 2022 год.

Во время заседания народные избранники забыли надеть маски и сохранять дистанцию. Об этом сообщают «Буквы».

После заслушивания объявлений, заявлений, сообщений и предложений от депутатских фракций и групп парламентарии перешли к рассмотрению поправок к законопроекту № 6000.

Отметим, что многие депутаты находились в сессионном зале без масок и игнорировали другие карантинные ограничения. Пока все поправки, которые поставили на голосование, народные депутаты отклонили.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса среди нардепов не является популярным делом. Только каждый второй из них получил прививку.

Источник: Буквы