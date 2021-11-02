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Ракурс
Заседание Рады. Фото: Букви

Без масок и дистанции — как нардепы рассматривают правки в бюджет

2 ноя 2021, 13:44
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Верховная Рада собралась сегодня, 2 ноября, для рассмотрения поправок и предложений к проекту государственного бюджета на 2022 год.

Во время заседания народные избранники забыли надеть маски и сохранять дистанцию. Об этом сообщают «Буквы».

Засідання Ради. Фото: Букви

Засідання Ради. Фото: Букви

После заслушивания объявлений, заявлений, сообщений и предложений от депутатских фракций и групп парламентарии перешли к рассмотрению поправок к законопроекту № 6000.

Засідання Ради. Фото: Букви

Засідання Ради. Фото: БуквиОтметим, что многие депутаты находились в сессионном зале без масок и игнорировали другие карантинные ограничения. Пока все поправки, которые поставили на голосование, народные депутаты отклонили.

Засідання Ради. Фото: Букви


Засідання Ради. Фото: БуквиНапомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса среди нардепов не является популярным делом. Только каждый второй из них получил прививку.

Источник: Буквы

Источник: Ракурс


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