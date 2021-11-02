Производители кислорода возобновили работу, но больницы Прикарпатья «задыхаются»

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Ракурс

Крупнейшие в Украине предприятия-производители кислорода возобновили работу, но на этом фоне в Ивано-Франковске медики заявили о его нехватке.

Украина полностью обеспечена медицинским кислородом для больных, нуждающихся в кислородной терапии из-за COVID-19, сообщил на брифинге в Минздраве первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.

Он рассказал, что 1 ноября оба крупнейших производителя кислорода вернулись к работе. Сложности в обеспеченности кислородом Комарида объяснил тем, что у волн ковида разный характер, а необходимость в кислороде зависит от их интенсивности.

Больной ковидом сейчас потребляет в 5−6 раз больше кислорода, чем это было в предыдущие волны. Если в начале октября в Украине потребляли 280 т в сутки, на середину — 330 т жидкого кислорода, то сейчас уже 367 т. Сейчас 35 предприятий производят более 400 т кислорода в сутки. Абсолютное большинство из них работает на максимальную мощность, — сообщил заместитель Виктора Ляшко.

Между тем, в Ивано-Франковской центральной городской клинической больнице не хватает кислорода. Об этом на совещании у мэра города сообщил руководитель медицинского учреждения Тарас Масляк.

Он упомянул в связи с этим Львовский химический завод, который постоянно снабжал ковыдные больницы кислородом.

На нем поломки, в Калуше тоже свои нюансы. Все относительно нестабильно. Например, не знаю, сколько мне дадут кислорода на вечер и завтра, — цитирует Масляка «Суспільне».

К примеру, 1 ноября в центральной городской больнице расход кислорода составил 1,9 тыс. л, для обеспечения кислородом пациентов в час нужно 100 л, а в сутки — 2,5 т.

Масляк сообщил и о традиционных для Украины проблемах с нехваткой дежурного медицинского персонала. К работе привлекли работников медуниверситета и медсестер из других медучреждений.

Ранее «Ракурс» сообщал о дефиците кислорода в Одессе. В Раде даже подозревали «диверсию на кислородных заводах», остановившихся в разгар страшной вспышки коронавируса.