В Раде подозревают диверсию на кислородных заводах

В Украине не хватает медицинского кислорода, фото: Минздрав

https://racurs.ua/n162245-v-rade-podozrevaut-diversiu-na-kislorodnyh-zavodah.html

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Украине для стабильного обеспечения кислородзависимых пациентов требуются 344 тонны кислорода. Все заводы, производящие кислород в Украине — частные.

Недавняя остановка двух таких крупных заводов может быть диверсией. Об этом заявил глава Комитета Совета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в эфире телеканала «Украина 24».

Сегодня уже СБУ и силовые структуры стали заниматься этим вопросом. Есть подозрение, что это может быть диверсия, — отметил Радуцкий. — Потому что именно на прогнозируемый пик эпидемии два самых мощных кислородных завода стали на техническую профилактику. По просьбе правительства перенести техническую профилактику ответили, что это невозможно.

Он подчеркнул, что новый штамм коронавируса повысил на 15% количество больных, нуждающихся в кислороде.

Депутат добавил, что 2 ноября эти заводы выходят из профилактики.