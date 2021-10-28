У Раді підозрюють диверсію на кисневих заводах

В Україні не вистачає медичного кисню, фото: МОЗ

https://racurs.ua/ua/n162245-u-radi-pidozruut-dyversiu-na-kysnevyh-zavodah.html

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Україні для стабільного забезпечення кисневозалежних пацієнтів потрібні 344 тонни кисню. Всі заводи, які виробляють кисень в Україні — приватні.

Зупинка двох таких великих заводів, яка нещодавно сталася, може бути диверсією. Про це заявив очільник Комітету Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький в ефірі телеканалу «Україна 24».

Сьогодні вже СБУ і силові структури почали займатися цим питанням. Є підозра, що це може бути диверсія, — зазначив Радуцький. — Бо чомусь саме на прогнозований пік епідемії два найпотужніших кисневих заводи стали на технічну профілактику. На прохання уряду перенести технічну профілактику відповіли, що це неможливо.

Він наголосив, що новий штам коронавірусу підвищив на 15% кількість хворих, які потребують кисню.

Депутат додав, що 2 листопада ці заводи виходять з профілактики.