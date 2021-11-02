Виробники кисню відновили роботу, але лікарні Прикарпаття “задихаються”, фото - Суспільне

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Ракурс

Найбільші в Україні підприємства-виробники кисню відновили роботу, але на цьому тлі в Івано-Франківску медики заявили про його нестачу.

Україна повністю забезпечена медичним киснем для хворих, які потребують кисневої терапії через COVID-19, повідомив на брифінгу в МОЗ перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда.

Він розповів, що 1 листопада обидва найбільші виробники кисню повернулися до роботи. Складнощі у забезпеченості киснем Комаріда пояснив тим, що хвилі ковіду мають різний характер, а необхідність у кисні залежить від їх інтенсивності.

Хворий на ковід зараз споживає у 5−6 разів більше кисню, ніж це було у попередні хвилі. Якщо на початку жовтня в Україні споживали 280 тонн на добу, на середину — 330 т рідкого кисню, то зараз вже 367 т. Зараз 35 підприємств виробляють понад 400 т кисню на добу. Абсолютна більшість з них працює на максимальну потужність, — повідомив заступник Віктора Ляшка.

Тим часом в Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні не вистачає кисню. Про це на нараді у мера міста повідомив керівник медичного закладу Тарас Масляк.

Він киває на Львівський хімічний завод, який постійно забезпечував ковідні лікарні киснем.

На ньому — поломки, у Калуші — теж свої нюанси. Все відносно нестабільно. Наприклад, не знаю, скільки мені дадуть кисню на вечір і на завтра, — цитує Масляка «Суспільне».

Наприклад, 1 листопада у центральній міській лікарні розхід кисню склав 1,9 тис. л, для забезпечення киснем пацієнтів з агодину треба 100 л, а на добу — 2,5 т.

Масляк повідомив і про традиційні для України проблеми з нестачею чергового медичного персоналу. До роботи залучили працівників медуніверситету та медсестер з інших медустанов.

Раніше «Ракурс» повідомляв про нестачу кисню в Одесі. У Раді навіть підозрювали «диверсію на кисневих заводах», які зупинилися у розпал страшного спалаху коронавірусу.