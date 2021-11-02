Засідання Ради. Фото: Букви

https://racurs.ua/ua/n162465-bez-masok-i-dystanciyi-yak-nardepy-rozglyadaut-pravky-do-budjetu.html

Ракурс

Верховна Рада зібралася сьогодні, 2 листопада, для розгляду поправок і пропозицій до проекту державного бюджету на 2022 рік.

Під час засідання народні обранці забули вдягнути маски і зберігати дистанцію. Про це повідомляють «Букви».

Після заслуховування оголошень, заяв, повідомлень та пропозицій від депутатських фракцій і груп парламентарі перейшли до розгляду поправок до законопроекту № 6000.

Зазначимо, що багато депутатів знаходилися у сесійній залі без масок та ігнорували інші карантинні обмеження. Наразі усі поправки, які поставили на голосування, народні депутати відхилили.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу серед нардепів не є популярною справою. Тільки кожний другий з них отримав щеплення.

Джерело: Букви