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Ракурс
Засідання Ради. Фото: Букви

Без масок і дистанції — як нардепи розглядають правки до бюджету

2 лис 2021, 13:44
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Верховна Рада зібралася сьогодні, 2 листопада, для розгляду поправок і пропозицій до проекту державного бюджету на 2022 рік.

Під час засідання народні обранці забули вдягнути маски і зберігати дистанцію. Про це повідомляють «Букви».

Засідання Ради. Фото: Букви

Засідання Ради. Фото: Букви

Після заслуховування оголошень, заяв, повідомлень та пропозицій від депутатських фракцій і груп парламентарі перейшли до розгляду поправок до законопроекту № 6000.

Засідання Ради. Фото: Букви

Засідання Ради. Фото: Букви

Зазначимо, що багато депутатів знаходилися у сесійній залі без масок та ігнорували інші карантинні обмеження. Наразі усі поправки, які поставили на голосування, народні депутати відхилили.

Засідання Ради. Фото: Букви

Засідання Ради. Фото: Букви


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу серед нардепів не є популярною справою. Тільки кожний другий з них отримав щеплення.

Джерело: Букви

Джерело: Ракурс


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