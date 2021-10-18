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Невакцинованим тут не місце - у Раді пропонують вхід нардепів за сертифікатами
Невакцинованим тут не місце — у Раді пропонують вхід нардепів за сертифікатамиhttps://racurs.ua/ua/n161753-nevakcynovanym-tut-ne-misce-u-radi-proponuut-vhid-nardepiv-za-sertyfikatamy.htmlРакурс
Вакцинація від коронавірусу серед нардепів не є популярною справою. Тільки кожний другий з них отримав щеплення.
Керівник парламентського комітету з питань охорони здоров’я Михайло Радуцький повідомив, що на засідання Ради найближчого четверга винесуть постанову про особливий режим пропуску в парламент нардепів та працівників Ради.
На засіданні погоджувальної ради 18 жовтня Радуцький розповів, що йдеться про обов’язкове пред’явлення сертифікату про вакцинацію або ж довідок про негативний результати ПЛР-тесту чи тесту на антиген.
Голова комітету запропонував відтермінувати на понад тиждень набрання чинності цих вимог, аби «забезпечити апарат Ради зчитуючими пристроями».
Про низький рівень вакцинування народних депутатів в парламенті бідкаються вже понад місяць. Зі слів Радуцького, рівень вакцинації серед народних депутатів на сьогодні є набагато нижчим, ніж на деяких підприємствах.
Ще 20 вересня на засіданні погоджувальної ради у парламенті він та віце-спікер Олена Кондратюк закликали керівництво парламенту забезпечити додержання норм законодавства про інфекційну безпеку населення і зокрема зобов’язати невакцинованих народних депутатів проходити обов’язковий антиген-тест перед засіданням погоджувальної ради і пленарними засіданнями парламенту.
Йшлося про те, що вакциновані від коронавірусу тільки 50% народних депутатів.
В ефірі телеканалу ICTV 20 вересня Радуцький назвав ганьбою ситуацію, коли Верховна Рада пише закони, які вимагають від людей вакцинуватися і носити маски, а сама цього не виконує.
Перед входом у зал Верховної Ради потрібно перевіряти: якщо ти вакцинований — заходь, якщо ж не вакцинований — за власний кошт здай антиген-тест. 15 хвилин — і заходь, якщо не захворів. І так кожні два дні. Це найкраща мотивація, — сказав Радуцький.
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