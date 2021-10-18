Невакцинованим тут не місце - у Раді пропонують вхід нардепів за сертифікатами

https://racurs.ua/ua/n161753-nevakcynovanym-tut-ne-misce-u-radi-proponuut-vhid-nardepiv-za-sertyfikatamy.html

Ракурс

Вакцинація від коронавірусу серед нардепів не є популярною справою. Тільки кожний другий з них отримав щеплення.

Керівник парламентського комітету з питань охорони здоров’я Михайло Радуцький повідомив, що на засідання Ради найближчого четверга винесуть постанову про особливий режим пропуску в парламент нардепів та працівників Ради.

На засіданні погоджувальної ради 18 жовтня Радуцький розповів, що йдеться про обов’язкове пред’явлення сертифікату про вакцинацію або ж довідок про негативний результати ПЛР-тесту чи тесту на антиген.

Голова комітету запропонував відтермінувати на понад тиждень набрання чинності цих вимог, аби «забезпечити апарат Ради зчитуючими пристроями».

Про низький рівень вакцинування народних депутатів в парламенті бідкаються вже понад місяць. Зі слів Радуцького, рівень вакцинації серед народних депутатів на сьогодні є набагато нижчим, ніж на деяких підприємствах.

Ще 20 вересня на засіданні погоджувальної ради у парламенті він та віце-спікер Олена Кондратюк закликали керівництво парламенту забезпечити додержання норм законодавства про інфекційну безпеку населення і зокрема зобов’язати невакцинованих народних депутатів проходити обов’язковий антиген-тест перед засіданням погоджувальної ради і пленарними засіданнями парламенту.

Йшлося про те, що вакциновані від коронавірусу тільки 50% народних депутатів.

В ефірі телеканалу ICTV 20 вересня Радуцький назвав ганьбою ситуацію, коли Верховна Рада пише закони, які вимагають від людей вакцинуватися і носити маски, а сама цього не виконує.