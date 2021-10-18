Невакцинированным здесь не место - в Раде предлагают вход нардепов по сертификатам

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Ракурс

Вакцинация от коронавируса среди нардепов не является популярным делом. Только каждый второй из них получил прививку.

Руководитель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий сообщил, что на заседание Рады в ближайший четверг вынесут постановление об особом режиме пропуска в парламент нардепов и сотрудников Верховной Рады.

На заседании согласительного совета 18 октября Радуцкий рассказал, что речь идет о обязательном предъявлении сертификата о вакцинации или справок о негативном результате ПЦР-теста или теста на антиген.

Председатель комитета предложил отсрочить на более чем неделю вступления в силу этих требований, чтобы «обеспечить аппарат Рады считывающими устройствами».

О низком уровне вакцинации народных депутатов в парламенте жалуются уже больше месяца. По словам Радуцкого, уровень вакцинации среди народных депутатов сегодня намного ниже, чем на некоторых предприятиях.

Еще 20 сентября на заседании согласительного совета в парламенте он и вице-спикер Елена Кондратюк призвали руководство парламента обеспечить соблюдение норм законодательства об инфекционной безопасности населения и обязать невакцинированных народных депутатов проходить обязательный антиген-тест перед заседанием согласительного совета и пленарными заседаниями парламента.

Речь шла о том, что вакцинированы от коронавируса только 50% народных депутатов.

В эфире телеканала ICTV 20 сентября Радуцкий назвал позором ситуацию, когда Верховная Рада принимает законы, которые требуют от людей вакцинироваться и носить маски, а сама этого не выполняет.