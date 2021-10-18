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Невакцинированным здесь не место - в Раде предлагают вход нардепов по сертификатам
Невакцинированным здесь не место — в Раде предлагают вход нардепов по сертификатамhttps://racurs.ua/n161753-nevakcinirovannym-zdes-ne-mesto-v-rade-predlagaut-vhod-nardepov-po-sertifikatam.htmlРакурс
Вакцинация от коронавируса среди нардепов не является популярным делом. Только каждый второй из них получил прививку.
Руководитель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий сообщил, что на заседание Рады в ближайший четверг вынесут постановление об особом режиме пропуска в парламент нардепов и сотрудников Верховной Рады.
На заседании согласительного совета 18 октября Радуцкий рассказал, что речь идет о обязательном предъявлении сертификата о вакцинации или справок о негативном результате ПЦР-теста или теста на антиген.
Председатель комитета предложил отсрочить на более чем неделю вступления в силу этих требований, чтобы «обеспечить аппарат Рады считывающими устройствами».
О низком уровне вакцинации народных депутатов в парламенте жалуются уже больше месяца. По словам Радуцкого, уровень вакцинации среди народных депутатов сегодня намного ниже, чем на некоторых предприятиях.
Еще 20 сентября на заседании согласительного совета в парламенте он и вице-спикер Елена Кондратюк призвали руководство парламента обеспечить соблюдение норм законодательства об инфекционной безопасности населения и обязать невакцинированных народных депутатов проходить обязательный антиген-тест перед заседанием согласительного совета и пленарными заседаниями парламента.
Речь шла о том, что вакцинированы от коронавируса только 50% народных депутатов.
В эфире телеканала ICTV 20 сентября Радуцкий назвал позором ситуацию, когда Верховная Рада принимает законы, которые требуют от людей вакцинироваться и носить маски, а сама этого не выполняет.
Перед входом в зал Верховной Рады нужно проверять: если ты вакцинирован — заходи, если же не вакцинирован — за деньги сдай антиген-тест. 15 минут — и заходи, если не заболел. И так каждые два дня. Это лучшая мотивация, — сказал Радуцкий.
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