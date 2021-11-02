Разумков ответил на планы «слуг» отобрать его мандат

https://racurs.ua/n162467-razumkov-otvetil-na-plany-slug-otobrat-ego-mandat.html

Ракурс

Дмитрий Разумков прокомментировал заявление главы партии «Слуга народа» Александра Корниенко о том, что экс-спикера Верховной Рады могут лишить депутатского мандата. По его словам, у монобольшинства нет доказательств того, что он вышел из фракции.

Я вчера получил письмо от Давида Арахамии, где он ссылается, что на сайте Рады Разумков числится, как внефракционный. То есть глава фракции не только не знает, сколько у него нардепов, но и не знает, кто входит, а кто выходит, — отметил экс-спикер украинского парламента.

Также Разумков назвал приговором для партии Владимира Зеленского результат внеочередных выборов в Карловский горсовет на Полтавщине, где «слуги» набрали 1,5%. Кроме этого, политик раскритиковал отсутствие кандидата в Харькове и намекнул на коррупцию в Херсоне.

В свою очередь, нардеп-«слуга» Александр Качура констатировал, что юристы партии и фракции «Слуга народа» считают, что можно лишить Разумкова депутатского мандата. Кроме этого, вопрос Разумкова могут поднять на ближайшем съезде.

Разумков, насколько мне известно, не писал заявление о выходе из фракции. Если такое заявление есть, то тогда это основание для того, чтобы его лишить депутатского мандата. Пока такого заявления я не видел, — подчеркнул депутат.

Напомним, 7 октября Верховная Рада проголосовала за увольнение Разумкова с должности председателя парламента. На его место был назначен Руслан Стефанчук. Разумков не исключил, что «слуги» заберут у него мандат депутата.