Список Разумкова - екс-спікер повідомив, кого "вкрав" зі "Слуги народу"

https://racurs.ua/ua/n162729-spysok-razumkova-eks-spiker-povidomyv-kogo-vykrav-zi-slugy-narodu.html

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Екс-спікер парламенту Дмитро Разумков опублікував 8 листопада лист про створення міжфракційного об'єднання і список депутатів, які увійшли до цього об'єднання.

Звернення про створення міжфракційного об'єднання «Розумна політика» вже знаходиться на розгляді керівництва парламенту. Наступного пленарного тижня головуючий на засіданні має офіційно оголосити про його створення, — анонсував Разумков.

Відповідно до списку, який він опублікував на своїй сторінці у Фейсбук, до нового об'єднання увійдуть 25 народних депутатів. Серед них 21 — члени фракції «Слуга народу», двоє — з «Батьківщини» та двоє — позафракційні. Наприклад, з Разумковим планує продовжити політичне життя Людмила Буймістер, яку раніше виключили з фракції СН. Буде в «Розумній політиці» і Артем Дмитрук, нардеп, який критикував свою фракцію.

Це ті люди, які дотримуються принципів, яких важко було зламати і Офісу президента під час голосування за мою відставку. Але я впевнений, що це не межа, і люди будуть приєднуватись, — так спікер раніше створення групи прихильників у Раді.

Нагадаємо, що Разумков був ключовим членом команди Володимира Зеленського й був першим номером списку партії на виборах. Після звільнення соціологічні опитування показали Разумкову президентський рейтинг на рівні 5−8%. Його називають потенційним суперником Зеленського на наступних виборах президента.