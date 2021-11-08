Список Разумкова — экс-спикер сообщил, кого «украл» из «Слуги народа»

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Ракурс

Экс-спикер парламента Дмитрий Разумков опубликовал 8 ноября письмо о создании межфракционного объединения и список вошедших в это объединение депутатов.

Обращение о создании межфракционного объединения «Умная политика» уже находится на рассмотрении руководства парламента. На следующей пленарной неделе председательствующий на заседании должен официально объявить о его создании, анонсировал Разумков.

Согласно списку, который он опубликовал на своей странице в Фейсбук, в новое объединение войдут 25 народных депутатов. Среди них 21 — члены фракции «Слуга народа», двое — из «Батькивщины» и двое — внефракционные. К примеру, с Разумковым планирует продлить политическую жизнь Людмила Буймистер, которую ранее исключили из фракции СН. Будет в «Умной политике» и Артем Дмитрук, нардеп, критиковавший политику СН.

Это те люди, у которых есть принципы, которых тяжело было сломать Офису президента во время голосования за мою отставку. Но я уверен, что это не предел, и люди будут присоединяться, — так спикер раньше прокомментировал создание группы своих сторонников в Раде.

Напомним, что Разумков был ключевым членом команды Владимира Зеленского и являлся первым номером списка партии на выборах. После отставки социологические опросы показали для Разумкова президентский рейтинг на уровне 5−8%. Его называют потенциальным соперником Зеленского на следующих выборах президента.

Ранее эксперты предполагали, что Разумков может влиять в Раде на десятки депутатов. После увольнения от должности спикера «Слуга народа» грозится лишить Разумкова мандата, поскольку тот в должности был внефракционным нардепом.

Отметим, что по состоянию на октябрь 2021 года фракция «Слуга народа» насчитывала 243 депутата и имела монобольшинство в парламенте.