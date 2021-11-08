Пробки в Киеве— какие улицы и маршруты транспорта парализованы

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Ракурс

Автомобильные пробки традиционно сковали Киев в первый день новой рабочей недели.

Утром понедельника, 8 ноября, в столице затруднено движение по Северному и Дарницкому мостам, а по другим переправам через Днепр (Метро, ​​Патона и Южный мост) можно было проехать свободно.

Особенно сильно страдают от пробок Русановка и Дарница.

На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, Юрия Гагарина, Николая Бажана, Соборности, Романа Шухевича и на улицах Попудренко, Оноре де Бальзака, Андрея Малышко, Киото, Братиславской.

В столице задерживается движение троллейбусов по шести маршрутам (№ 25, 27, 29, 30, 31, 34). Причиной стали несколько ДТП в районе проспекта Степана Бандеры.

На правом берегу пробки образовались на проспектах: Голосеевском, Воздухофлотском и Валерия Лобановского, Победы, Степана Бандеры, Любомира Гузара, Леся Курбаса.

Масштабные пробки образовались на улицах Борщаговской, Гарматной, Даниила Щербаковского, Вадима Гетьмана, Щусева, Дегтяревской, Юрия Ильенко, Елены Телиги, Дорогожицкой, Семена Скляренко, Кирилловской, Короленковской и бульваре Тараса Шевченко.