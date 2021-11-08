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Ракурс
Пробки в Киеве— какие улицы и маршруты транспорта парализованы

Пробки в Киеве— какие улицы и маршруты транспорта парализованы (КАРТА)

8 ноя 2021, 09:36
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Автомобильные пробки традиционно сковали Киев в первый день новой рабочей недели.

Утром понедельника, 8 ноября, в столице затруднено движение по Северному и Дарницкому мостам, а по другим переправам через Днепр (Метро, ​​Патона и Южный мост) можно было проехать свободно.

Особенно сильно страдают от пробок Русановка и Дарница.

На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, Юрия Гагарина, Николая Бажана, Соборности, Романа Шухевича и на улицах Попудренко, Оноре де Бальзака, Андрея Малышко, Киото, Братиславской.

Пробки в Киеве - какие улицы парализовали пробки, скриншот Гугл

В столице задерживается движение троллейбусов по шести маршрутам (№ 25, 27, 29, 30, 31, 34). Причиной стали несколько ДТП в районе проспекта Степана Бандеры.

На правом берегу пробки образовались на проспектах: Голосеевском, Воздухофлотском и Валерия Лобановского, Победы, Степана Бандеры, Любомира Гузара, Леся Курбаса.

Пробки в Киеве - какие улицы парализовали пробки, скриншот Гугл


Масштабные пробки образовались на улицах Борщаговской, Гарматной, Даниила Щербаковского, Вадима Гетьмана, Щусева, Дегтяревской, Юрия Ильенко, Елены Телиги, Дорогожицкой, Семена Скляренко, Кирилловской, Короленковской и бульваре Тараса Шевченко.

Пробки в Киеве - какие улицы парализовали пробки, скриншот Гугл

Источник: Ракурс


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