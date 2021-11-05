В Киеве водитель под наркотиками убегал от полиции и вылетел на тротуар

https://racurs.ua/n162659-v-kieve-voditel-pod-narkotikami-ubegal-ot-policii-i-vyletel-na-trotuar-video.html

Ракурс

ДТП в Киеве устроил водитель, который принимал наркотики и убегал от правоохранителей. Инцидент произошел на Днепровской набережной.

При побеге водитель совершил наезд на торговые палатки и совершил аварию с другим автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас с 20-летним нарушителем работают следователи для квалификации его противоправных действий.

Во время патрулирования лесопарковой зоны полицейские заметили автомобиль марки «ВАЗ». При появлении правоохранителей водитель легковушки быстро сел за руль, выехал на встречную полосу движения и начал убегать.

Мужчина совершил наезд на торговые палатки и на Днепровской набережной столкнулся с автомобилем «Хюндай». В результате ДТП автомобиль злоумышленника дважды перевернулся, водитель вышел из авто и пытался убежать, однако его задержали правоохранители.