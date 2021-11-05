Причину прогресса болезни Альцгеймера выяснили ученые

Причины прогресса болезни Альцгеймера выяснили ученые. Фото: davinchi-rk.ru

https://racurs.ua/n162658-prichinu-progressa-bolezni-alcgeymera-vyyasnili-uchenye.html

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Болезнь Альцгеймера распространяется в организме не так, как считалось ранее.

Международная команда ученых под руководством Кембриджского университета, обнаружила существенную особенность болезни Альцгеймера. Вместо того, чтобы инициировать цепную реакцию с одной точки в мозге, которая последовательно приводит к гибели клеток головного мозга, болезнь быстро распространяется на разные области мозга.

Скорость общего развития болезни ограничивает то, насколько быстро болезнь убивает клетки в этих местах за счет производства кластеров токсичных белков. Об этом сообщается в журнале Science Advances.

Исследователи отмечают, что при болезни Альцгеймера тау и другой белок, так называемый бета-амилоид, накапливаются в бляшки. Это приводит к тому, что клетки мозга умирают, а мозг сокращается. Далее человек теряет память, а выполнять повседневные функции становится все сложнее.

Ранее медики считали, что болезнь Альцгеймера развивается аналогично многим раковым заболеваниям: бляшки образуются в одной области, а затем распространяются по мозгу. Доктор Георг Мейсл из Кембриджского химического факультета Юсуфа Хамиеда заявляет, что болезнь развивается не так. Оказалось, что при этом недуге бляшки уже существуют во многих областях мозга, поэтому попытки остановить распространение между областями мозга мало что сделают для замедления болезни.

Отмечается, что болезнь не «переползает» последовательно на соседние участки рядом с начальным очагом, а «перескакивает» с одного места на другое. Причем такие «прыжки» необязательно происходят быстро, до появления нового очага болезни может пройти даже пять лет.

Ученые утверждают, что это первый случай использования человеческих данных для отслеживания процессов, контролирующих развитие болезни Альцгеймера с течением времени.

Напомним, международная группа исследователей из Великобритании, Германии и США обнаружила присутствие необычных соединений меди и железа в мозге пациентов, страдающих от болезни Альцгеймера.

Источник: Science Advances