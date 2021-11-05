Лучший урок биологии – в Канаде лось вломился через окно в школу, фото – Saskatoon StarPhoenix.

https://racurs.ua/n162657-luchshiy-urok-biologii-v-kanade-los-vlomilsya-cherez-okno-v-shkolu-foto.html

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Учащиеся в канадской провинции Саскачеван побывали на лучшем уроке биологии в жизни.

4 ноября утром в одном из классов дети увидели в окне большого лося.

Он походил вокруг школы, а затем резко ускорился и вбежал в класс, разбив большое окно, сообщает Saskatoon StarPhoenix.

Обломки разлетелись по всему помещению, и один из десяти дошкольников немного пострадал. Детей вывели из школы. Лось сначала постоял посреди класса, а потом, вероятно, шокированный лег у входа.

В учебное заведение приехала служба по контролю животных. Она со спасателями временно усыпила лося и увезла в лес. Животное находилось в школе несколько часов.

Лось на свободе, он избежал вызова к директору школы, — пошутили в местной полиции.



Родители дошкольников, видевших лося, рассказали, что это стало большим впечатлением для детей, которые впервые так близко столкнулись с живой природой.