Таблетки от коронавируса представила компания Pfizer – как они действуют

https://racurs.ua/n162656-tabletki-ot-koronavirusa-predstavila-kompaniya-pfizer-kak-oni-deystvuut.html

Ракурс

Таблетки от коронавируса разрабатывает фармацевтическая компания Pfizer. Ученые заявили, что это лекарство снижает риск госпитализации и смерти пациентов из группы риска.

В соответствии с промежуточным анализом, проведенным до завершения испытания, риск госпитализации или смерти от коронавируса снизился на 89%. Об этом сообщает CNN.

Компания тестировала препарат на взрослых с коронавирусом, которые считаются склонными к высокому риску прогрессирования тяжелого заболевания.

После объявления акции Pfizer выросли на 13% до 49,47 дол. Компания заявила, что планирует вскоре представить промежуточные результаты испытаний своей таблетки, которая применяется в сочетании с противовирусным препаратом Ritonavir.

Комбинированное лечение, которое будет иметь торговую марку Paxlovid, состоит из трех таблеток, принимаемых дважды в день.

Pfizer также изучает, могут ли ее таблетки использоваться людьми без факторов риска серьезного COVID-19, а также для предотвращения заражения коронавирусом у людей, подвергшихся воздействию вируса.

«Ракурс» сообщал, что лечение коронавируса может стать более доступным — Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей «Молнупиравир». Препарат можно принимать дома.

Источник: CNN