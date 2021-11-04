Таблетки от коронавируса впервые одобрили для использования. Фото: istock

https://racurs.ua/n162600-tabletki-ot-koronavirusa-vpervye-odobrili-dlya-ispolzovaniya.html

Ракурс

Лечение коронавируса может стать более доступным — Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей «Молнупиравир», который можно принимать дома.

Об этом сообщило Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских товаров (MHRA).

Препарат будут использовать для лечения больных с коронавирусом с легкой и средней формой и по крайней мере с одним фактором риска развития тяжелой формы заболевания. К таким факторам риска относятся ожирение, пожилой возраст (более 60 лет), сахарный диабет или болезни сердца.

На основе данных клинических испытаний удалось выяснить, что препарат наиболее эффективен на ранних стадиях болезни. Поэтому MHRA рекомендует использовать его как можно быстрее после положительного результата теста на COVID-19 и в течение пяти дней после появления симптомов. Лекарства были разработаны компаниями Ridgeback Biotherapeutics и Merck Sharp&Dohme (MSD). Благодаря поддержанию низкого уровня вируса в организме уменьшается тяжесть течения заболевания.

«Молнупиравир» является первым противовирусным препаратом от коронавируса, который можно принимать в виде таблеток, а не вводить внутривенно.

Напомним, ранее мы сообщали, что лекарства от коронавируса могут испытать на себе украинцы. Подобные клинические исследования проходят во всем мире. Ученые изучают эффективность применения препаратов при лечении пациентов с заболеванием COVID-19.