Порошенко при упоминании об ОПЗЖ перекрестился, скриншот видео

https://racurs.ua/n162599-poroshenko-pri-upominanii-ob-opzj-perekrestilsya-video.html

Ракурс

В Верховной Раде 4 ноября не было грустно. После инцидента с Гео Леросом и назначением новых министров на трибуну вышел Петр Порошенко.

Это произошло после того, как депутаты проголосовали за изменения в госбюджет Украины-2021 и выделили дополнительно 800 млн. грн. на кислородные станции для ковид-больниц. «За» высказались 336 нардепов из разных фракций.

По этому случаю лидер «Евросолидарности» и экс-президент Порошенко поблагодарил с трибуны фракции, поддержавшие законопроект.

Когда Порошенко вспомнил об участии ОПЗЖ в голосовании, то вставил ремарку «и пусть Бог простит, ОПЗЖ». При этом он перекрестился.

Напомним, что президента Украины сегодня встретили в парламенте плакатами.

Рада разрешила профинансировать закупку дополнительного оборудования для больниц на 650 млн. грн, а на проектирование и монтаж пойдут еще 150 млн грн. Депутаты предлагают перераспределить средства от поступлений НДС по импорту.