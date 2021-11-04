На закупку кислородных станций выделили еще на 800 млн грн. Фото: Инфекционная больница Львова

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Расходы на закупку кислородных станций для COVID-больниц увеличили еще на 800 млн грн.

Принятым законопроектом № 5460 нардепы внесли изменения в закон о государственном бюджете 2021 года, которыми предусмотрено создание бюджетных программ «Централизованные закупки кислородных станций для опорных учреждений здравоохранения» и «Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на закупку опорными учреждениями здравоохранения услуг по проектированию и установке кислородных станций». За этот проект закона проголосовали 336 парламентариев. Об этом сообщила пресс-служба ВРУ.

Предполагается, что на закупку оборудования выделят 650 млн грн, а на проектирование и монтаж пойдут еще 150 млн грн. Законотворцы предлагают перераспределить средства из поступлений от импортного налога на добавленную стоимость.

Вопрос нехватки кислородных станций на сегодняшнем заседании инициировали оппозиционные партии. Сегодня утром по их требованию этот вопрос вынесли на отдельную внеочередную сессию, но решили впоследствии голосовать немедленно из-за важности вопроса.

Напомним, 3 ноября министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что 80% госпитализированных становятся кислородозависимыми, а потребность в кислороде по сравнению с весенней волной коронавирусной болезни выросла в пять-шесть раз.