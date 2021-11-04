На закупівлю кисневих станцій виділили ще на 800 млн грн. Фото: Інфекційна лікарня Львова

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Витрати на закупівлю кисневих станцій для COVID-лікарень збільшили ще на 800 млн грн.

Ухваленим законопроектом № 5460 нардепи внесли зміни до закону про державного бюджету 2021 року, якими передбачено створення бюджетних програм «Централізовані закупівлі кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров’я» та «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю опорними закладами охорони здоров’я послуг з проектування та встановлення кисневих станцій». За цей проект закону проголосували 336 парламентарів. Про це повідомила прес-служба ВРУ.

Передбачається, що на закупівлю обладнання виділять 650 млн грн, а на проектування і монтаж підуть ще 150 млн грн. Законотворці пропонують перерозподілити кошти з надходжень від ПДВ з імпорту.

Питання браку кисневих станцій на сьогоднішньому засіданні ініціювали опозиційні партії. Сьогодні вранці на їхню вимогу це питання винесли на окрему позачергову сесію, але вирішили згодом голосувати негайно через важливість питання.

Нагадаємо, 3 листопада міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявляв, що 80% госпіталізованих стають кисневозалежними, а потреба у кисні у порівнянні з весняною хвилею коронавірусної хвороби зросла уп’ятеро-шестеро.