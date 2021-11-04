Зброя. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n162585-boyovyky-gatyat-na-donbasi-rosiyskou-zbroieu-mijnarodne-doslidjennya.html

Ракурс

Війна на Донбасі триває — Російська Федерація й надалі забезпечує своїх найманців зброєю власного виробництва.

Британські аналітики вивчили зразки озброєння, знайденого на полі бою, та встановили, що Росія систематично постачала свою зброю на окуповані території. Про це повідомляє New York Times.

Експерти вивчили реальні зразки озброєння, які було знайдено на місці бойових дій. Вони дослідили десятки видів стрілецької зброї, гранатометів, ПЗРК та тисячі боєприпасів, вилучених у полонених або вбитих бойовиків або з залишених ними позицій, переписали серійні номери та ідентифікували ознаки, що дозволяють визначити виробників зброї.

З’ясувалося, що знайдене озброєння могло потрапити на окуповані території тільки з російських військових арсеналів. Так, фахівці виявили кілька типів гранатометів, снайперських гвинтівок та мін, які ніколи не перебували на озброєнні українських збройних сил, а тому не могли бути захоплені бойовиками.

У доповіді зазначається, що автомати Калашникова, які використовуються бойовиками під час конфліктів у інших країнах, часто збираються з різних одиниць зброї, тому фейкові серійні номери компонентів там — звичайна справа. Але в Україні цього не було, а тому зброя мала прямий шлях із заводу на поле бою. Кулі, які вивчалися експертами, були виготовлені в різний час, тому достеменно встановити їх походження видається неможливим. Найстаріший патрон для АК, який було знайдено на полі бою в Україні, датовано 1948 роком.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Донбасі російські окупаційні війська застосували лазерну зброю, у результаті чого один український військовий отримав ураження ока.

Джерело: The New York Times