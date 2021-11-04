Учені дослідили колекцію нестандартних бумерангів, фото: EurekAlert

https://racurs.ua/ua/n162584-aborygeny-avstraliyi-vykorystovuvaly-bumerangy-za-pryznachennyam-foto.html

Ракурс

Бумеранги — різновид мисливської та бойової метальної зброї, який передусім асоціюється з корінним населенням Австралії.

Міжнародна група вчених встановила, що австралійські аборигени використовували бумеранг не лише за прямим призначенням, а й у ритуалах, для копання, а також для керування вогнем. Про це йдеться у статті, опублікованій в Australian Archaeology.

В австралійських аборигенів поширені бумеранги, що повертаються, які є вигнутою пластиною з плоскою нижньою поверхнею і випуклою верхньою. Ці бумеранги стали «візитною карткою» австралійців.

У межах нового дослідження ученими була проаналізована рідкісна колекція бумерангів, виявлена поблизу Іннамінка на крайньому північному сході Південної Австралії.

Ці бумеранги, виявлені в руслі струмка під час посухи в 2017 і 2018 роках, згідно з даними радіовуглецевого аналізу, відносяться до період між 1650 та 1830 роками, тобто були створені ще до експедицій європейців до віддалених регіонів Австралії.

Учені дійшли висновку, що на додаток до їх ймовірного використання як метальних снарядів, ці бумеранги, ймовірно, використовувалися для бою, полювання, копання, управління вогнем і, можливо, в церемоніях.

Цей спектр діяльності виходить далеко за рамки стереотипу бумеранга, що повертається, відомого більшості щодо австралійців, — наголошують дослідники.

Нагадаємо, торік учені в Австралії виявили під водою Унікальні руїни поселення аборигенів.

Джерело: Australian Archaeology