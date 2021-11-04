Ученые исследовали коллекцию нестандартных бумерангов, фото: EurekAlert

https://racurs.ua/n162584-aborigeny-avstralii-ispolzovali-bumerangi-ne-po-naznacheniu-foto.html

Ракурс

Бумеранги — разновидность охотничьего и боевого металлического оружия, прежде всего ассоциирующегося с коренным населением Австралии.

Международная группа ученых установила, что австралийские аборигены использовали бумеранг не только по прямому назначению, но и в ритуалах, для копания, а также для управления огнем. Об этом говорится в статье, опубликованной в Australian Archaeology.

У австралийских аборигенов распространены возвращающиеся бумеранги, которые являются изогнутой пластиной с плоской нижней поверхностью и выпуклой верхней. Эти бумеранги стали «визитной карточкой» австралийцев.

В рамках нового исследования учеными была проанализирована редкая коллекция бумерангов, обнаруженная вблизи Иннаминки на крайнем северо-востоке Южной Австралии.

Эти бумеранги, обнаруженные в русле ручья во время засухи в 2017 и 2018 годах, согласно данным радиоуглеродного анализа, относятся к периоду между 1650 и 1830 годами, то есть были созданы еще до экспедиций европейцев в отдаленные регионы Австралии.

Ученые пришли к выводу, что в дополнение к их вероятному использованию в качестве метательных снарядов эти бумеранги, вероятно, использовались для боя, охоты, копания, управления огнем и, возможно, в церемониях.

Этот спектр деятельности выходит далеко за рамки стереотипа возвращаемого бумеранга, известного большинству относительно австралийцев, — подчеркивают исследователи.

Напомним, в прошлом году ученые в Австралии обнаружили под водой уникальные руины поселения аборигенов.

Источник: Australian Archaeology