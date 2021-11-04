https://racurs.ua/n162585-boeviki-strelyaut-rossiyskim-orujiem-na-donbasse-mejdunarodnoe-issledovanie.html

Ракурс

Война на Донбассе продолжается — Российская Федерация обеспечивает своих наемников оружием собственного производства.

Британские аналитики изучили образцы вооружения, найденные на поле боя, и установили, что Россия систематически поставляла свое оружие на оккупированные территории. Об этом сообщает New York Times.

Эксперты изучили реальные образцы вооружения, найденные на месте боевых действий. Они исследовали десятки видов стрелкового оружия, гранатометов, ПЗРК и тысячи боеприпасов, изъятых у пленных или убитых боевиков, или найденных на оставленных ими позициях, переписали серийные номера и идентифицировали признаки, позволяющие определить производителей.

Выяснилось, что найденное вооружение могло попасть на оккупированные территории только из российских военных арсеналов. Так, специалисты обнаружили несколько типов гранатометов, снайперских винтовок и мин, которые никогда не находились на вооружении украинских вооруженных сил, а потому не могли быть захвачены боевиками.

В докладе отмечается, что автоматы Калашникова, которые используются боевиками во время конфликтов в других странах, часто собираются из разных единиц оружия, поэтому фейковые серийные номера компонентов — обычное дело. Но в Украине этого не было, а потому оружие имело прямой путь с завода на поле боя. Пули, которые изучались экспертами, были изготовлены в разное время, поэтому точно установить их происхождение кажется невозможным. Самый старый патрон для АК, который был найден на поле боя в Украине, датирован 1948 годом.

Напомним, ранее мы сообщали, что на Донбассе российские оккупационные войска применили лазерное оружие, в результате чего один украинский военный получил поражение глаз.

Источник: The New York Times