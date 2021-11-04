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Ракурс
Ирина Верещук, фото: телеканал «НАШ»

«Слуги» напомнили, кто войдет в Раду вместо Верещук

4 ноя 2021, 14:38
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Народным депутатом вместо Ирины Верещук, которую сегодня, 4 ноября, Верховная Рада избрала новым вице-премьер-министром Украины и министром по реинтеграции временно оккупированных территорий, станет Сергей Кострийчук.

На парламентских выборах 2019 года Кострийчук был 140 номером в избирательном списке партии «Слуга народа». Об этом в своем Telegram-канале сообщила спикер «Слуги народа» Юлия Палийчук.


Сергей Кострийчук в нашей команде с сентября 2018 года. На президентских и парламентских выборах координировал работу штабов в регионах. В 2020 году — член Высшего Совета партии, в 2021 — глава Контрольно-ревизионной комиссии", — отметила Палийчук.

Напомним, Кострийчук, был безработным летом 2019 года, когда «Слуга народа» взяла его в свой список на парламентские выборы.

Источник: Ракурс


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