Не Минобороны, но также Кабмин – Верещук получила портфель министра

https://racurs.ua/n162566-ne-minoborony-no-takje-kabmin-vereschuk-poluchila-portfel-ministra.html

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Ирину Верещук Верховная Рада 4 ноября назначила вице-премьер-министром Украины и министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Такое решение поддержали 260 нардепов.

Верещук — одна из самых цитируемых персон в «Слуге народа». Все лето она якобы претендовала на должность главы Минобороны, ведь под Андреем Тараном давно шаталось кресло. Впрочем, бывший мэр Равы-Русской и кандидат от партии власти на выборах мэра Киева возглавила другое министерство — реинтеграции оккупированных территорий. Кроме того, Верещук теперь еще и один из заместителей Дениса Шмыгаля — вице-премьер-министр Украины.

Новый министр родился 30 ноября 1979 года.

В 2019 году в интервью «112 каналу» Верещук заявила, что Украина не нужна в НАТО, потому что «нас там не ждут».

Я далека от мнения, что РФ хотя бы когда-нибудь нам «позволит», если такое слово применимо к суверенному независимому государству, вступить в НАТО, — заявляла тогда народная избранница.

Позже Верещук объяснила, что ее слова вырвали из контекста, а она очень даже «за» шаги, которые приближают Украину к Североатлантическому альянсу.

2 мая 2020 года на своей странице в Facebook Верещук призвала просить прощения у погибших во время событий в Одессе в 2014 году.

В июле 2020 года во время ток-шоу на одном из телеканалов Верещук обвинила Петра Порошенко в том, что якобы он поздравлял Путина с днем ​​России.

Мы между собой сегодня не можем договориться, является Путин врагом или можно его поздравлять, как господин Порошенко, например, 12 июня 2014 года поздравлял с днем России, когда был Славянск, Краматорск и так далее, — заявляла Верещук.



Порошенко опроверг эту информацию и назвал Верещук провокаторкой. В Кремле тоже отреагировали и не подтвердили, что Порошенко звонил поздравить Путина, о чем они сожалеют.

На выборах мэра Киева Верещук прославилась рекламным роликом, в котором она должна была спускаться с неба на зонте — так делала киногероиня Мэри Поппинс. Видео так и не вышло в сети.