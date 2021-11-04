Не Міноборони, але також уряд - Верещук отримала портфель міністра

https://racurs.ua/ua/n162566-ne-minoborony-ale-takoj-uryad-vereschuk-otrymala-portfel-ministra.html

Ракурс

Ірину Верещук Верховна Рада 4 листопада призначила віце-прем'єр-міністром України і міністром з реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Таке рішення підтримали 260 нардепів.

Верещук — одна із найбільш цитованих персон в «Слузі народу». Усе літо вона нібито претендувала на посаду очільника Міноборони, адже під Андрієм Тараном давно хиталося крісло. Утім, колишній мер Рави-Руської та кандидат від партії влади на виборах мера Києва очолила інше міністерство — реінтеграції окупованих територій. Крім того, Верещук відтепер ще й одна із заступників Дениса Шмигаля — віце-прем'єр-мінінстр України.

Новий міністр народилася 30 листопада 1979 року.

У 2019 року в інтерв’ю «112 каналу» Верещук заявила, що Україні не треба до НАТО, тому що «нас там не чекають».

Я далека від думки, що РФ хоча б колись нам «дозволить», якщо таке слово можна застосувати до суверенної незалежної державі, вступити до НАТО, — заявила народна обраниця.

Пізніше Верещук пояснила, що її слова вирвали з контексту, а вона дуже навіть «за» кроки, які наближають Україну до Північноатлантичного альянсу.

2 травня 2020 року на своїй сторінці в Facebook закликала просити вибачення у загиблих під час подій в Одесі 2014 року.

У липні 2020 року під час ток-шоу на одному з телеканалів Верещук звинуватила Петра Порошенка в тому, що він нібито вітав Путіна з днем Росії.

Ми між собою сьогодні не можемо домовитися, є Путін ворогом або можна його вітати, як пан Порошенко, наприклад, 12 червня 2014 року вітав з Днем Росії, коли був Слов’янськ, Краматорськ і так далі, — заявляла Верещук.



Порошенко спростував цю інформацію та назвав Верещук «провокаторкою». У Кремлі теж відреагували та не підтвердили, що Порошенко дзвонив вітати Путіна, про що вони шкодують.

На виборах мера Києва Верещук прославилася рекламним роликом, у якому вона мала б спускатися з неба на парасолі на кшталт Мері Попінс. Відео так і не вийшло в мережі.