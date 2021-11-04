Патрульні поліцейські. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/ua/n162594-mvs-uvimkne-bodi-kamery-patrulnym-i-stvoryt-chaty-z-kerivnykamy-otg.html

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Співробітники патрульної поліції України будуть зобов’язані завжди працювати з увімкненими боді-камерами (персональна камера, відеореєстратор, який може кріпитися безпосередньо на одяг).

З 2022 року такі пристрої будуть у кожному підрозділі патрульної поліції. У МВС упевнені, що таким чином вдасться досягти більш високого стандарту захисту прав людини в Україні. Про це 4 листопада заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський на форумі «Україна 30».

Також МВС створить комунікаційні чати, у яких очільники територіальних громад зможуть напряму спілкуватися з керівництвом МВС та представниками Національної поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій на місцях. Моніторингові керівники з апарату міністерства контролюватимуть роботу чатів і бачитимуть, на що саме скаржаться керівники ОТГ, як реагують на конкретні зауваження місцеві поліція, рятувальники.

Монастирський під час свого виступу пообіцяв, що кількість поліцейських офіцерів громад зросте втричі — кількість таких офіцерів зросте до 2 тис. На думку міністра, довіра населення до таких офіцерів понад 70%. У МВС обіцяють зробити так, щоб жителі громади знали кожного поліцейського в обличчя і довіряли йому.

Раніше повідомлялося, що Міністерство внутрішніх справ вимагатиме підвищення зарплат українським поліцейським.