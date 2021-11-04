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Ракурс
США ввели у Чорне море потужне угруповання ВМС, фото - Думська

США ввели у Чорне море потужне угруповання ВМС (ФОТО)

4 лис 2021, 13:38
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США зосередили в Чорному морі потужне угруповання військових суден. Флагман американського шостого флоту штабний корабель USS Mount Whitney (LCC 20) увійшов 4 листопада до Чорного моря.

Це судно приєднається до групи американських кораблів, які вже перебувають у Чорному морі. Наразі поблизу берегів України та окупованого Криму перебувають ще й ракетний есмінець USS Porter (DDG78) і судно постачання USNS John Lenthall (T-AO-189), що прибув у регіон увечері 3 листопада.

США ввели у Чорне море потужне угруповання ВМС, фото - Думська

1 листопада флагман Шостого флоту розпочав прохід у Чорне море. Його завдання — координація дій флотів США та їхніх союзників по НАТО під час спільних військових операцій у Чорному та Середземному морях.

У мережі з’явилися кадри судна у Стамбулі. На верхній палубі флагмана, окрім іншого, був розміщений багатоцільовий вертоліт MH-60S Seahawk.

США ввели у Чорне море потужне угруповання ВМС, фото - ФБ Oğuz Eroğuz

Командування шостого флоту ще 29 жовтня повідомило, що «Маунт Вітні» буде «працювати з союзниками і партнерами в регіоні». Корабель з 1 по 4 листопада зробив зупинку у Стамбулі.

США ввели у Чорне море потужне угруповання ВМС, фото - ФБ Oğuz Eroğuz

США ввели у Чорне море потужне угруповання ВМС, фото - ФБ Oğuz Eroğuz

Він неодноразово заходив у чорноморські води, а у 2018 році двічі стояв в порту Одесі. Тоді він був на міжнародних навчаннях «Сі Бриз — 2018».

Російські військові пообіцяли стежити за флагманом Військово-морських сил США.

Mount Whitney прийняли до складу ВМС у січні 1971 року. Він важається одним із найдосконаліших кораблів управління американського флоту.

США ввели у Чорне море потужне угруповання ВМС, фото - ФБ Oğuz Eroğuz

Може передавати та приймати великі обсяги захищених даних у будь-якій точці планети через HF, UHF, VHF та SHF канали зв’язку. Ця технологія використовується для отримування розвідувальної інформації.


Судно базується в італійському порту Гаета. Довжина — 189 м, ширина — 33 м. Екіпаж складає 170 осіб, може взяти на борт ще 155 офіцерів морського командування. На борту — легке оборонне та зенітне озброєння.

США ввели у Чорне море потужне угруповання ВМС, фото - ФБ Oğuz Eroğuz

Джерело: Ракурс


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