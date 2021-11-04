У Києві перейменували вулицю агента НКВС Кузнєцова на честь автора гімну УПА

Перейменування у Києві. Фото: Telegram

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Ракурс

Київрада перейменувала вулицю, названу на честь агента НКВС Миколи Кузнєцова, на вулицю Олеся Бабія — українського письменника та літературознавця, автора гімну ОУН.

З 24 серпня 2018 року «Зродились ми великої години» є офіційним маршем Збройних сил України (ЗСУ). Про це повідомляє телеканал «Київ».

За словами заступника міського голови Володимира Бондаренка, неприпустимо, що на сьомому році війни з Росією на території столиці України є ще вулиці, які несуть радянсько-російський наратив.

Як жити вдові або матері героя, який загинув на Донбасі від рук російських найманців, колаборантів, на вулиці Московській у Києві. Водночас наскільки потрібна нам із вами вулиця Кузнєцова, який через теракти ліквідовував бійців УПА. Та який наратив несе вулиця Костюка, радянського партійного діяча. А також який наратив несе вулиця Павленка, який у 1930−1933-х роках був одним з організаторів колективізації, яка мала наслідком Голодомор. Необхідно перейменувати вулиці та інші об'єкти, адже ми з вами маємо увіковічувати загиблих українських героїв, а не жорстоких катів, — зазначив Бондаренко.

За словами Бондаренка, що до становлення української історії та Києва також не має жодного стосунку грузинський революціонер Цулукідзе, який жодного разу в Києві не був, Заломов — радянський більшовик, який у 1905 році втік із Сибіру до Києва, Курнатовський, який жодного разу теж у Києві не був.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що перейменуванням вулиць та проспектів Києва займається столична влада. Зокрема, комісія з питань найменувань ухвалила рішення про присвоєння скверу на розі Андріївського узвозу та Боричевого Току імені відомого оперного співака й героя України, який загинув у боях на Донбасі, Василя Сліпака.