В Киеве переименовали улицу агента НКВД Кузнецова в честь автора гимна УПА

Переименования в Киеве. Фото: Telegram

https://racurs.ua/n162592-v-kieve-pereimenovali-ulicu-agenta-nkvd-kuznecova-v-chest-avtora-gimna-upa.html

Ракурс

Киевсовет переименовал улицу, названную в честь агента НКВД Николая Кузнецова, в улицу Олеся Бабия — украинского писателя и литературоведа, автора гимна ОУН.

С 24 августа 2018 года «Зродились ми великої години» является официальным маршем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает телеканал «Киев».

По словам заместителя городского головы Владимира Бондаренко, недопустимо, что на седьмом году войны с Россией на территории столицы Украины есть еще улицы, которые несут советско-российский нарратив.

Как жить вдове или матери героя, погибшего на Донбассе от рук русских наемников, коллаборантов, на улице Московской в Киеве. В то же время, насколько нужна нам с вами улица Кузнецова, который ликвидировал бойцов УПА. Соответствующий нарратив несет улица Костюка, советского партийного деятеля. А также улица Павленко, который в 1930—1933-х годах был одним из организаторов коллективизации, что повлекла за собой Голодомор. Необходимо переименовать улицы и другие объекты, ведь мы с вами должны увековечивать погибших украинских героев, а не жестоких палачей, — отметил Бондаренко.



По словам Бондаренко, к становлению украинской истории и Киеву также не имеет никакого отношения грузинский революционер Цулукидзе, который ни разу в Киеве не был, и Заломов — большевик, который в 1905 году убежал из Сибири, и также никогда не посещавший Киев.

Напомним, ранее мы сообщали, что переименованием улиц и проспектов Киева занимаются столичные власти. В частности, комиссия по вопросам наименований приняла решение о присвоении сквера на углу Андреевского спуска и Борисовского Тока имени известного оперного певца и героя Украины, погибшего в боях на Донбассе, Василия Слипака.