США ввели в Черное море мощную группировку ВМС

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США сосредоточили в Черном море мощную группировку военных судов. Флагман американского шестого флота штабной корабль USS Mount Whitney (LCC 20) вошел 4 ноября в Черное море.

Это судно присоединится к группе американских кораблей, уже находящихся в Черном море. В настоящее время у берегов Украины и оккупированного Крыма находятся еще и ракетный эсминец USS Porter (DDG78), а также судно поставки USNS John Lenthall (T-AO-189), прибывшее в регион вечером 3 ноября.

1 ноября флагман Шестого флота начал проход в Черное море. Его задача — координация действий флотов США и их союзников по НАТО во время совместных военных операций в Черном и Средиземном морях.

В сети появились кадры судна в Стамбуле. На верхней палубе флагмана, помимо прочего, был размещен многоцелевой вертолет MH

Командование шестого флота еще 29 октября сообщило, что «Маунт Уитни» будет «работать с союзниками и партнерами в регионе». Корабль с 1 по 4 ноября совершил остановку в Стамбуле.

Он не раз заходил в черноморские воды, а в 2018 году дважды стоял в порту Одессы. Тогда он был на международных учениях «Си Бриз — 2018».

Российские военные пообещали следить за флагманом Военно-морских сил США.

Mount Whitney приняли в состав ВМС в январе 1971 года. Он считается одним из самых совершенных кораблей управления американского флота.

Может передавать и принимать большие объемы защищенных данных в любой точке планеты через каналы связи HF, UHF, VHF и SHF. Эта технология используется для получения разведывательной информации.

Судно базируется в итальянском порту Гаэта. Длина — 189 м, ширина — 33 м. Экипаж составляет 170 человек, судно может взять на борт еще 155 офицеров морского командования. На борту — легкое оборонное и зенитное вооружение.