Патрульные полицейские. Фото: Общественное

https://racurs.ua/n162594-mvd-vkluchit-bodi-kamery-patrulnym-i-sozdast-chaty-s-rukovoditelyami-oto.html

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Сотрудники патрульной полиции Украины будут обязаны всегда работать с включенными боди-камерами (персональная камера, видеорегистратор, который может крепиться непосредственно на одежду).

С 2022 года такие устройства будут в каждом подразделении патрульной полиции. В МВД уверены, что таким образом удастся достичь более высокого стандарта защиты прав человека в Украине. Об этом 4 ноября заявил министр внутренних дел Денис Монастырский на форуме «Украина 30».

Также МВД создаст коммуникационные чаты, в которых руководители территориальных общин смогут напрямую общаться с руководством МВД и представителями Национальной полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на местах. Мониторинговые руководители из аппарата министерства будут контролировать работу чатов и видеть, на что именно жалуются руководители ОТО, как реагируют на конкретные замечания местные полиция, спасатели.

Монастырский во время своего выступления пообещал, что количество полицейских офицеров общин вырастет в три раза — количество таких офицеров вырастет до 2 тыс. По мнению министра, доверие населения к таким офицерам более 70%. В МВД обещают сделать так, чтобы жители общины знали каждого полицейского в лицо и доверяли ему.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел потребует повышения зарплат украинским полицейским.