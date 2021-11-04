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Ракурс
Ірина Верещук, фото: телеканал «НАШ»

«Слуги» нагадали, хто зайде в Раду замість Верещук

4 лис 2021, 14:38
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Народним депутатом замість Ірини Верещук, яку сьогодні, 4 листопада, Верховна Рада обрала новим віце-прем'єр-міністром України і міністром з реінтеграції тимчасово окупованих територій, стане Сергій Кострійчук.

На парламентських виборах 2019 року Кострійчук був 140-м номером у виборчому списку партії «Слуга народу». Про це у своєму Telegram-каналі повідомила речниця «Слуги народу» Юлія Палійчук.


Сергій Кострійчук у нашій команді з вересня 2018 року. На президентських і парламентських виборах координував роботу штабів у регіонах. У 2020 році — член Вищої Ради партії, у 2021 — голова Контрольно-ревізійної комісії, — зазначила Палійчук.

Нагадаємо, Кострійчук, був безробітним влітку 2019 року, коли «Слуга народу» взяла його у свій список на парламентські вибори.

Джерело: Ракурс


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