EMA відповіло на звинувачення щодо випробувань вакцини Pfizer. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n162597-ievropeyske-agentstvo-vidpovilo-na-zvynuvachennya-schodo-vyprobuvan-vakcyny-pfizer.html

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Європейське агентство з лікарських засобів відреагувало на інформацію про порушення при випробуванні коронавірусної вакцини Pfizer.

Субпідрядника Pfizer звинувачували у неправильно маркованих зразках, неправильному зберіганні вакцини, повільній реакції та побічних ефектах. Про безліч серйозних порушень в процесі дослідження раніше заявила один з регіональних керівників компанії Ventavia, яка проводила випробування вакцини Pfizer/BioNTech, Брук Джексон. Про це повідомляє Der Tagesspiegel.

Однак в EMA вважають, що інформація про порушення при випробуваннях вакцини Pfizer не ставить під сумнів висновки про її безпеку та ефективність.

Нам відомо про повідомлення про неналежні методи роботи, імовірно мали місце в одній з дослідницьких організацій США. EMA дуже серйозно ставиться до всіх тверджень, що ставлять під сумнів безпеку і цілісність даних з цього предмету, — зазначили в прес-службі й додали, що при необхідності приймуть регулюючі заходи.

В агентстві додали, що тісно співпрацюють з американським Управлінням з контролю за продуктами і ліками США (FDA) і міжнародними партнерами. Наголосили, що експерти EMA ретельно вивчили всі дані про безпеку, ефективність і якість вакцини Pfizer, перш ніж прийшли до висновків і схвалили її дозвіл.

Нагадаємо, британські науковці заявили, що клінічні випробування препарату Pfizer проходили з порушеннями. Дослідники стверджують, що творці вакцини фальсифікували дані, розкривали особи добровольців та приховували негативні побічні ефекти.

Джерело: Der Tagesspiegel