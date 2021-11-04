EMA ответила на обвинения в тестировании вакцины Pfizer. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/n162597-evropeyskoe-agentstvo-otvetilo-na-obvineniya-v-testirovanii-vakciny-pfizer.html

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Европейское агентство по лекарственным средствам отреагировало на информацию о нарушениях при испытании коронавирусной вакцины Pfizer.

Субподрядчика Pfizer обвиняли в неправильно маркированных образцах, неправильном хранении вакцины, медленной реакции и побочных эффектах. О множестве серьезных нарушений в процессе исследования ранее заявила один из региональных руководителей компании Ventavia, которая проводила испытания вакцины Pfizer/BioNTech, Брук Джексон. Об этом сообщает Der Tagesspiegel.

Однако в EMA считают, что информация о нарушениях при испытаниях вакцины Pfizer не ставит под сомнение выводы о ее безопасности и эффективности.

Нам известно об уведомлениях о ненадлежащих методах работы, предположительно имевших место в одной из исследовательских организаций США. EMA очень серьезно относится ко всем утверждениям, которые ставят под сомнение безопасность и целостность данных по этому предмету, — отметили в пресс-службе и добавили, что при необходимости примут регулирующие меры.

В агентстве добавили, что тесно сотрудничают с американским Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) и международными партнерами. Подчеркнули, что эксперты EMA тщательно изучили все данные о безопасности, эффективности и качестве вакцины Pfizer, прежде чем пришли к выводам и одобрили ее разрешение.

Напомним, британские ученые заявили, что клинические испытания препарата Pfizer проходили с нарушениями. Исследователи утверждают, что создатели вакцины фальсифицировали данные, раскрывали лица добровольцев и скрывали негативные побочные эффекты.

Источник: Der Tagesspiegel