Верховная Рада. Фото: Ян Доброносов, Facebook

https://racurs.ua/n162577-zelenskogo-v-rade-vstretili-plakatami-ob-ofshorah-i-vagnerovcah-foto-video.html

Ракурс

Верховная Рада сегодня, 4 ноября, назначает нового министра обороны, а в зале парламента присутствует президент Украины Владимир Зеленский.

На заседание нардепы принесли плакаты, которые упрекают Зеленского в отсутствии расследования в отношении офшоров и «вагнеровцев». Об этом стало известно с трансляции заседания Рады.

Оппозиционные нардепы требовали от Зеленского обратить внимание на нехватку кислорода в стране на фоне вспышки коронавируса. Сам Зеленский посетил заседание для того, чтобы поздравить кандидата в министры обороны Алексея Резникова с назначением на должность.

Сам Зеленский выступил коротко — он поблагодарил бывшего министра обороны Андрея Тарана и призвал поддержать кандидатуру Алексея Резникова. Во время выступления депутаты от фракции экс-президента Петра Порошенко развернули плакаты. В то же время спикер Стефанчук назвал это нарушением регламента — он сделал замечание оппозиции, что нардепам регламент запрещает проносить в зал заседаний предметы, которые не используются для непосредственной деятельности нардепов.

Напомним, ранее мы сообщали, что Алексей Резников, первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по вопросам Донбасса и бывший министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что не будет продолжать работу.