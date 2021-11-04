Верховна Рада. Фото: Ян Доброносов, Facebook

https://racurs.ua/ua/n162577-zelenskogo-v-radi-zustrily-plakatamy-pro-ofshory-i-vagnerivciv-foto-video.html

Ракурс

Верховна Рада сьогодні, 4 листопада, обирає нового міністра оборони, а в залі парламенту присутній президент України Володимир Зеленський.

На засідання нардепи принесли плакати, які дорікають Зеленському на відсутність розслідування щодо офшорів і вагнерівців. Про це стало відомо з засідання Ради.

Опозиційні нардепи вимагали від Зеленського звернути увагу на брак кисню в країні на тлі спалаху коронавірусу. Сам Зеленський завітав на засідання для того, аби привітати кандидата в міністри оборони Олексія Резнікова з призначенням на посаду.

Сам Зеленський виступив коротко — він подякував колишньому міністру оборони Андрію Тарану й закликав підтримати кандидатуру Олексія Резнікова. Під час виступу депутати від фракції екс-президента Петра Порошенка розгорнули плакати. Натомість спікер Стефанчук назвав це порушенням регламенту — він зробив зауваження опозиції про те, що нардепам регламент забороняє проносити в залу засідань предмети, які не використовуються для безпосередньої діяльності нардепів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Олексій Резніков, перший заступник глави української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з питань Донбасу та колишній міністр із питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що не продовжуватиме роботу в ТКГ.