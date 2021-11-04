Рада воює з “міністропадом” - “слуги” з союзниками формують уряд

https://racurs.ua/ua/n162562-rada-vouie-z-ministropadom-slugy-z-souznykamy-formuut-uryad-translyaciya.html

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Верховна Рада 4 листопада зайнялася комплектакцією уряду. У середу в парламенті був «міністропад», коли відразу п’ятьох членів Кабміну змістили з посад.

Відразу після оголошення про відставки члени монобільшості зі «Слуги народу» і очільник Кабміну Денис Шмигаль подали в парламент пропозиції стосовно очільників чотирьох міністерств.

4 листопада в Раді очікують президента України, нардепи можуть призначити таких нових урядовців:

Олексія Резнікова — міністром оборони України

Ірину Верещук — віце-прем'єр-міністром України, міністром з реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

Павла Рябікіна — міністром з питань стратегічних галузей промисловості України;

Юлію Свириденко — першим віце-прем'єр-міністром України — міністром економіки України.

Крім того, сьогодні у Раді відбудеться позачергове засідання, на якому бюджет-2021 перерозподілять так, аби спрямувати більше коштів на закупівлю кисневих станцій.

Нагадаємо, що 3 листопада прокоментувати свою відставку і відзвітувати про роботу прийшов тільки Резніков. У Раді вчора звільнили п’ятьох очільників міністерств.