Сталася помилка - “зірка” “Кріпосної” просить прибрати його зі списку санкцій

https://racurs.ua/ua/n162572-stalasya-pomylka-zirka-kriposnoyi-prosyt-prybraty-yogo-zi-spysku-sankciy.html

Ракурс

Актор Валентин Томусяк, який потрапив до списку осіб, які загрожують нацбезпеці, звернувся до президента Володимира Зеленського з листом, у якому повідомляє, що сталася жахлива помилка.

Томусяка в СБУ і Мінкульті вважають причетним до російського пропагандистького фільму про війну на Донбасі «Солнцепек».

Але я до цього фільму жодного стосунку не маю. Я не розумію, чому зараз під загрозою моя кар'єра та репутація. Чекаю, що влада країни виправить цю жахливу помилку якнайшвидше, — написав він на своїй сторінці у Фейсбук.

Дружина Томусяка (Катерина Тишкевич) пояснила внесення її чоловіка до списку санкцій тим, що він зовні схожий на актора із «Солнцепека».

Томусяк начебто у російському фільмі не знімався. Він — «зірка» українського серіалі «Кріпосна», який тепер мають зняти з прокату через санкції.

Також актор зазначив, що з початку війни на Донбасі він не відвідував Росію і тимчасово окупований Крим.

3 листопада Міністерство культури та інформаційної політики України після подання СБУ додало до «чорного списку» 32 артистів. У відомстві заявили, що всі, хто потрапив до списку, є російськими артистами, які задіяні у фільмі «Солнцепек». Серед них виявився і Томусяк.