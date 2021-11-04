Произошла ошибка — «звезда» «Крепостной» просит убрать его из списка санкций

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Ракурс

Актер Валентин Томусяк, попавший в список лиц, угрожающих нацбезопасности, обратился к президенту Владимиру Зеленскому с письмом, в котором сообщает, что произошла ужасная ошибка.

Томусяка в СБУ и Минкульте считают причастным к российскому пропагандистскому фильму о войне на Донбассе «Солнцепек».

Но я к этому фильму никакого отношения не имею. Я не понимаю, почему сейчас под угрозой моя карьера и репутация. Жду, что власти страны исправят эту ужасную ошибку как можно быстрее, — написал он на своей странице в Facebook.

Жена Томусяка (Екатерина Тишкевич) объяснила внесение ее мужа в список санкций тем, что он внешне похож на актера из «Солнцепека».

Она написала, что Томусяк в российском фильме не снимался. Он — «звезда» украинского сериала «Крепостная», который теперь должны снять с проката из-за санкций.

Сам актер отметил, что с начала войны в Донбассе он не посещал Россию и временно оккупированный Крым.

3 ноября Министерство культуры и информационной политики Украины после представления СБУ добавило в «черный список» 32 артистов. В ведомстве заявили, что все попавшие в список являются российскими артистами, задействованными в фильме «Солнцепек». Среди них оказался и Томусяк.