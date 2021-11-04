Для празднования юбилея Павла Фукса под Киевом построили «Венецию», скриншот видео

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Павел Фукс, украинский миллионер, к которому указом президента Украины Владимира Зеленского в июне этого года был введен полный пакет санкций, недавно отпраздновал свой 50-летний юбилей с размахом в «потемкинской Венеции», расположенный вблизи Киева в гольф-клубе поселка Козин.

Здесь расположилось имение, похожее на известный дворец Дожей, расположенный на главной площади Сан-Марко итальянского города Венеция. Также была построена копия колокольни Собора Святого Марка, которая называется Кампанилла, и мост, напоминающий известный венецианский мост Риальто, сообщает «Украинская правда».

Отмечается, что 27 октября, в день рождения Фукса, в Киев прибыл чартер, который со стыковкой в Вильнюсе привез в Киев певицу Лободу.

В тот же день прибыл чартер из Ниццы, который привез бизнес-партнера и близкого товарища Фукса Виталия Хомутынника.

Журналисты, наблюдавшие за празднованием юбилея Фукса, заметили среди гостей «козинской Венеции»:

мэра Киева Виталия Кличко и его брата Владимира;

олигарха Игоря Коломойского;

сестру Коломойского Ларису Черток с мужем Владимиром;

бывшего главу Нацполиции Сергея Князева;

бывшего руководителя миграционной службы Киевской области Вячеслава Гузя;

основатель «Монобанка» Олега Гороховского.

Большинство гостей мероприятия были в масках — похоже, вечеринка была стилизована под традиционный венецианский карнавал, который устраивают на площади Сан-Марко.

Среди гостей было много желающих остаться неузнаваемыми — в частности, один из них вышел из заведения в карнавальной и защитной масках и в бейсболке. Впрочем, некоторых из них журналистам все же удалось идентифицировать — так, брат юбиляра Роман Фукс надел карнавальную маску только непосредственно перед выходом из заведения, уже попав на камеры.

Празднование длилось до трех часов ночи, сам именинник оставил «венецианский карнавал» последним.

Спустя несколько дней журналисты издания посетили козинский гольф-клуб и уже не увидели там «Венеции».

Уже не видим ни дворца дожей, ни колокольни Собора Святого Марка, ни моста Риальто. И только следы на лужайке напоминают о Венеции, построенной в Козине на один вечер, — говорится в расследовании.

Источник: «Украинская правда»