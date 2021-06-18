Павел Фукс. Фото: UA.News

https://racurs.ua/n156357-fuks-nazval-sankcii-mestu-i-gotovitsya-suditsya.html

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Павел Фукс, российско-украинский бизнесмен, назвал введенные Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) санкции личной местью главы ведомства Алексея Данилова.

Он собирается судиться с Даниловым и оспаривать санкции. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Данилов, вы знаете, является членом фракции партии «Яблоко», в которой его давний партнер Михаил Бродский работает, они там вместе в этой партии. Это явно месть Данилова лично, он, наверное, ввел в заблуждение президента и других людей, которые принимали такое решение, — заявил Фукс.



Он добавил, что является гражданином Украины, который платит большие налоги, и будет бороться за свое имя в суде лично против Данилова и против решения СНБО. Также он отметил, что не имеет никакого отношения к названным секретарем СНБО компаниям.

Напомним, ранее мы сообщали, что СНБО наложила санкции на украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа и российско-украинского бизнесмена Павла Фукса. По словам Данилова, санкции против Фирташа связаны с его участием в титановом бизнесе и с поставкой сырья военным предприятиям Российской Федерации, а против Фукса — из-за ситуации, связанной с компанией «Голден Деррик».