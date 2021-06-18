Фукс назвав санкції «помстою» і готується судитися

Павло Фукс. Фото: UA.News

https://racurs.ua/ua/n156357-fuks-nazvav-sankciyi-pomstou-i-gotuietsya-sudytysya.html

Ракурс

Павло Фукс, російсько-український бізнесмен, назвав введені Радою національної безпеки і оборони (РНБО) санкції особистою помстою очільника відомства Олексія Данілова.

Він збирається судитися з Даніловим та оскаржувати санкції. Про це він заявив у своєму Telegram-каналі.

Данілов, ви знаєте, є членом фракції партії «Яблуко», у якій його давній партнер Михайло Бродський працює, вони там разом у цій партії. Це явно помста Данілова особисто, він, напевно, ввів в оману президента та інших людей, які приймали таке рішення, — заявив Фукс.



Він додав, що є громадянином України, який платить великі податки та боротиметься за своє ім’я в суді особисто проти Данілова та проти рішення РНБО. Також він зауважив, що не має жодного стосунку до названих секретарем РНБО компаній.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що РНБО наклала санкції на українського бізнесмена Дмитра Фірташа та російсько-українського бізнесмена Павла Фукса. За словами Данілова, санкції проти Фірташа пов’язані з його участю в титановому бізнесі та постачанням сировини військовим підприємствам Російської Федерації, а проти Фукса — щодо ситуації, пов’язаної з компанією «Голден Деррік».