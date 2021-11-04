Для святкування ювілею Павла Фукса під Києвом побудували «Венецію», скріншот відео

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Павло Фукс, український мільйонер, щодо якого указом президента України Володимира Зеленського у червні цього року був запроваджений повний пакет санкцій, нещодавно відсвяткував свій 50-річний ювілей із розмахом у «потьомкінській Венеції», розташований поблизу Києва у гольф-клубі селищі Козин.

Тут розташувався маєток, схожий на відомий Палац дожів, що розташовується на головній площі Сан-Марко італійського міста Венеція. Також було збудовано копію дзвіниці Собору Святого Марка, яка має назву Кампанілла, та міст, який нагадує відомий венеційський міст Ріальто, повідомляє «Українська правда».

Зазначається, що 27 жовтня, у день народження Фукса, до Києва прибув чартер, який з пересадкою у Вільнюсі привіз до Києва співачку Світлану Лободу.

Також того ж дня прибув чартер із Ніцци, який привіз бізнес-партнера та близького товариша Фукса Віталія Хомутинника.

Журналісти, які спостерігали за святкуванням ювілею Фукса, помітили серед гостей «козинської Венеції»:

мера Києва Віталія Кличка та його брата Володимира;

олігарха Ігоря Коломойського;

сестру Коломойського Ларису Черток з чоловіком Володимиром;

колишнього очільника Нацполіції Сергія Князєва;

колишнього керівника міграційної служби Київщини В’ячеслава Гузя;

засновника «Монобанку» Олега Гороховського.

Більшість гостей заходу були у масках — схоже, вечірку була стилізовано під традиційний венеційський карнавал, який влаштовують на площі Сан-Марко.

Зазначається, що серед гостей було багато охочих залишитися невпізнаваними — зокрема, один із них вийшов із закладу у карнавальній та захисній масках та у бейсболці. Втім, декого з них журналістам все ж вдалося ідентифікувати — так, брат ювіляра Роман Фукс одягнув карнавальну маску лише безпосередньо перед виходом із закладу, вже потрапивши на камери.

Святкування тривало до третьої години ночі, сам іменинник залишив «венеційський карнавал» останнім.

Через кілька днів журналісти видання відвідали козинський гольф-клуб і вже не побачили там «Венеції».

Вже не бачимо ані палацу дожів, ані дзвіниці Собору Святого Марка, ані мосту Ріальто. І лише сліди на галявині нагадують про Венецію, побудовану в Козині на один вечір, — зазначається в розслідуванні.

Джерело: «Українська правда»