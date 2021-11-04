Рада воюет с "министропадом" - "слуги" с союзниками формируют Кабмин

https://racurs.ua/n162562-rada-vouet-s-ministropadom-slugi-s-souznikami-formiruut-kabmin-translyaciya.html

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Верховная Рада 4 ноября занялась комплектацией правительства. В среду в парламенте был «министропад», когда сразу пятерых членов Кабмина сместили с должностей.

Сразу после объявления об отставках члены монобольшинства из «Слуги народа» и глава Кабмина Денис Шмыгаль подали в парламент предложения по главам четырех министерств.

4 ноября в Раде ожидают президента Украины, нардепы могут назначить таких новых чиновников:

Алексея Резникова — министром обороны Украины;

Ирину Верещук — вице-премьер-министром Украины, министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

Павла Рябикина — министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;

Юлию Свириденко — первым вице-премьер-министром Украины — министром экономики Украины.

Напомним, что 3 ноября прокомментировать свою отставку и отчитаться о работе пришел только Резников. В Раде вчера уволили пятерых глав министерств.