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Рада воюет с "министропадом" - "слуги" с союзниками формируют Кабмин

Рада воюет с «министропадом» — «слуги» с союзниками формируют Кабмин (ТРАНСЛЯЦИЯ)

4 ноя 2021, 09:59
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Верховная Рада 4 ноября занялась комплектацией правительства. В среду в парламенте был «министропад», когда сразу пятерых членов Кабмина сместили с должностей.

Сразу после объявления об отставках члены монобольшинства из «Слуги народа» и глава Кабмина Денис Шмыгаль подали в парламент предложения по главам четырех министерств.

4 ноября в Раде ожидают президента Украины, нардепы могут назначить таких новых чиновников:


  • Алексея Резникова — министром обороны Украины;
  • Ирину Верещук — вице-премьер-министром Украины, министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
  • Павла Рябикина — министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
  • Юлию Свириденко — первым вице-премьер-министром Украины — министром экономики Украины.

Напомним, что 3 ноября прокомментировать свою отставку и отчитаться о работе пришел только Резников. В Раде вчера уволили пятерых глав министерств.

Источник: Ракурс


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